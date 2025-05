Titular del MTC defiende a Dina Boluarte ante críticas: "No descansa pensando en el desarrollo del país"

Durante una actividad oficial, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, defendió a la presidenta Dina Boluarte por las constantes críticas que recibe. Según dijo, la jefa de Estado siempre está al tanto de lo que ocurre en el Perú, al punto de que "no descansa pensando en el desarrollo del país". Asimismo, señaló que los cuestionamientos solo son "insultos y calumnias".

En la región San Martín, Sandoval emitió un efusivo discurso, en donde no solo destacó los proyectos que el MTC traerá consigo allí, sino también llenó de elogios a Boluarte Zegarra. De acuerdo a sus declaraciones, la mandataria resta importancia a las críticas que pueda recibir, y siempre los exhorta a los ministros escuchar las necesidades de la ciudadanía.

"Nuestra presidenta, Dina Boluarte, no descansa pensando en el desarrollo del país, pensando en ustedes. No importan los insultos, no importan las calumnias. Ella lidera este trabajo, y nos instruye para estar al lado del pueblo y de las comunidades", dijo.