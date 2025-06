Tomás Gálvez denunciará a Delia Espinoza por no reincorporarlo en la Fiscalía: "No me asigna un despacho"

En entrevista con Exitosa, Tomás Gálvez anunció que denunciará a la titular de la Fiscalía de la Nación, Delia Espinoza, por negarse a designarle un despacho en el que pueda ejercer sus funciones, esto pese a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya restituyó oficialmente su título de fiscal supremo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa Hablemos Claro, Gálvez Villegas aseguró que la actual fiscal de la Nación en ejercicio se opone a obedecer la resolución que establece su reposición en el Ministerio Público (MP).

Agregado a ello, reveló que Espinoza Valenzuela se niega a entablar comunicación y únicamente le informa a través de terceras personas que puede reunirse con él recién este viernes, 20 de junio.

"Ella no me asigna un despacho y cuando quiero hablar con ella simplemente no quiere atenderme. Me manda a decir con terceros que me puede atender el viernes, cuando para el viernes lamentablemente ya no sabemos si podrá continuar en el cargo o tal vez no", detalló.