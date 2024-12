Unión Civil en el Perú: Muñante y Cavero protagonizan FUERTE DISCUSIÓN por PL en redes sociales

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, y el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, fueron protagonistas de una fuerte discusión en las redes sociales, luego de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobara el proyecto de ley sobre la Unión Civil en el Perú.

Este hecho se produjo en X, antes Twitter, luego de que el parlamentario Alejandro Muñante compartiera su opinión respecto al dictamen sobre la Unión Civil, además de criticar a aquellos que apoyan dicha iniciativa.

"No hay nada más libertario que un conservador ejerciendo su libertad de expresión contra una ley que considera nociva contra la familia; y no hay nada más totalitario que un liberal apoyando la agenda woke que solo busca imponerse con la fuerza coercitiva del Estado", se lee inicialmente en la publicación de Muñante.

Por su parte, Cavero, no dudó en citar lo escrito por el congresista de Renovación Popular para responderle de una manera bastante contundente, afirmando que "la libertad es una sola y no se defiende a medias".

"Yo soy un liberal de derecha a cabalidad. No ando con la doble moral de defender la libertad económica pero no el libre proyecto de vida de las personas", señaló.

"La libertad es una sola y no se defiende a medias. Creo en la igualdad ante la ley y no en los privilegios y menos en las políticas identitarias, pero no soy conservador y no mezclo mi religión con el Estado. No hay nada más totalitario que meterse a impedir el libre proyecto de vida de los demás solo porque no puede gustarme", agregó en su respuesta.