Rafael López Aliaga: Dina Boluarte es comunista, el papa socialista y Pedro Castillo ganó elecciones con fraude

En una reciente entrevista de un medio argentino al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, es comunista, que el papa Francisco es socialista y que Pedro Castillo le ganó las elecciones gracias a un sistema electoral tomado por la izquierda "hace años". Asimismo, señaló que el Perú está gobernado por una mafia "Caviar" y que el fujimorismo se encuentra "en el medio" de esa mafia.

López Aliaga aseguró que Dina Boluarte es comunista, puesto a que llegó al Gobierno junto con Pedro Castillo quien, en sus palabras, ganó los comicios gracias a que los entes electorales están "tomados por la izquierda". Finalmente, acusó que el papa Francisco, jefe y máxima personalidad de la Iglesia Católica, es un socialista. Sin embargo, detalló que sigue siendo su pastor.

El medio del país austral, El Grito del Sur, se dio cita con el funcionario de la capital peruana para poder consultarle, al mismo estilo de un pin pon, distintas preguntas sobre la coyuntura nacional, regional y mundial. Una de las primeras fue sobre cuál sería un país de referencia para la región latinoamericana, sin embargo, este dijo no encontrar ninguno.

El burgomaestre detalló que una de las naciones, a nivel mundial, que sí le parece una referencia es Holanda, pese a que este país legalizó las drogas y la prostitución . Posteriormente, fue consultado por la propuesta de campaña de Donald Trump, que busca subir las barreras arancelarias, el excandidato presidencial respondió asegurando que son negociaciones políticas.

Al ser inquirido por si se ve como presidente en las siguientes elecciones presidenciales, Rafael López Aliaga marcó no verse como nada, sino como alcalde de Lima.