Verónika Mendoza arremete contra Dina Boluarte por honores de Estado a Fujimori: "Queda claro quién manda en el país"

La militante del partido Nuevo Perú, Verónika Mendoza, arremetió contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por permitir que Alberto Fujimori reciba los honores de Estado y aseguró que con ello "queda claro quién manda en el país".

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la excandidata presidencial calificó al gobierno de la mandataria de "mafioso y asesino" e hizo un llamado a la población para derrocar el "régimen fujimorista que aún está vigente".

Asimismo, Verónika Mendoza manifestó que los familiares y amigos de Alberto Fujimori tienen el derecho de despedir al expresidente, no obstante, cuestionó que se haga en nombre de todos los peruanos.

"Sus familiares y amigotes tienen todo el derecho de despedir a Fujimori (derecho que le arrebataron a tantos peruanos), pero no en nuestro nombre, no en nombre del Estado, no burlándose de la memoria de las víctimas de su dictadura. Indigno", agregó.