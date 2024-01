Vladimir Cerrón asegura que se encuentra en Perú pero niega entregarse a la justicia

El líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, declaró desde la clandestinidad tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso 'Aeródromo Wanka'. Según indicó, se encuentra en el Perú, aunque negó entregarse a la justicia.

Con paradero desconocido, Cerrón Rojas señaló que no piensa abandonar territorio peruano porque PL tiene una "lucha política" que sostener. Pese a ello, confesó que cuatro países se acercaron a ofrecerle asilo, pero terminó rechazándolos respetuosamente. A detalle, no quiso revelar de qué naciones se trata a fin de evitarles inconvenientes.

"No estoy fuera del país, ni pienso estarlo, porque la lucha política del partido es aquí en nuestra patria, aunque le agradezco a cuatro países hermanos que se interesaron en querer ayudarnos para salvaguardar nuestra integridad, respetuosamente hemos agradecido y no hemos tomado esas ofertas (...) No puedo especificar cuáles son por las razones conocidas", mencionó en entrevista a Correo.

En esa línea, sostuvo que no se podrá a derecho, porque cuando lo hizo fue despojado de su cargo de gobernador de Junín, lo inhabilitaron del ejercicio público y pagó una ostentosa suma por concepto de reparación civil, ello para que tiempo después— agosto del 2023— el Poder Judicial (PJ) suspenda dicha condena por presunta corrupción.

"Yo me entregaría a la justicia, pero no a la injusticia. El haberme entregado anteriormente considero que fue un error porque después de haberme despojado del cargo (de gobernador regional de Junín) con esa sentencia, me destituyeron de la universidad, del hospital, me hicieron pagar una reparación civil onerosa y me inhabilitaron políticamente. En agosto del 2023 esa sentencia fue anulada y me pregunto quién devuelve todos mis derechos violados", añadió.