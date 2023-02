Vladimir Cerrón: "Elecciones sin Asamblea Constituyente es lo mismo que no hacerlas"

01/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció acerca de la iniciativa de adelanto de elecciones, que promueven diversas autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo. El también exgobernador regional de Junín indicó que los comicios sin un referéndum, para consultar acerca de la instalación de una Asamblea Constituyente, "es lo mismo que no hacerlos".

"Elecciones sin Asamblea Constituyente es lo mismo que no hacerlas. La patria requiere refundarse", publicó el líder del partido del lápiz, Cerrón Rojas, en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, compartió un video de la declaración del congresista Flavio Cruz, ante el pleno del Parlamento. El legislador indicó que algunas autoridades le tienen "miedo a la Asamblea Constituyente" y consideró que si la presidenta de la República, Dina Boluarte, renuncia a su cargo, se realizaría el adelanto de elecciones lo antes posible.

"Le tienen miedo a la Asamblea Constituyente, porque se diseñaría un nuevo concepto del país, más humano, más integral, más justo, más plurinacional. A eso le tienen miedo. Si le diéramos la recuperación del subsuelo al habitante peruano. El habitante no es dueño del oro, plata, cobre. Lo vendemos y abusamos de ello", indicó el parlamentario Cruz.

"La renuncia de Dina Boluarte significaría adelanto de elecciones en cuatro meses y cierre del Congreso", añadió.

Cerrón: Los defensores de los ricos, no quieren dejar su curul

En otro momento, el líder de Perú Libre se refirió acerca de las elecciones complementarias, que proponen algunos legisladores de diferentes bancadas. En esa línea, señaló que los parlamentarios de derecha "no quiere dejar su curul".

"Impresionante ver cómo los congresistas derechistas, defensores de los ricos, Montoya, Cueto, Ramírez, etc., no quieren dejar su curul. A esto en la izquierda le llamamos 'misios de derecha', saben que fuera de este poder, los ricos ya no los necesitan", señaló.