Vladimir Cerrón: "La Asamblea Constituyente seguirá siendo una propuesta interesante"

03/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se manifestó tras la decisión del Congreso de rechazar el dictamen, del parlamentario Jaime Quito, que plantea el adelanto de elecciones y realizar un referéndum sobre la Asamblea Constituyente.

Asimismo, el exgobernador regional de Junín aseguró que, pese a que la iniciativa no haya sido respaldada por la mayoría de congresistas, continuará impulsando la instalación de la Asamblea Constituyente.

"La Asamblea Constituyente seguirá siendo una propuesta interesante en cualquier momento, todo es un proceso, hasta que llega el día, depende de nuestra perseverancia. ¡No desmayemos pueblo jamás!", publicó el líder del partido del lápiz en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, consideró que la crisis política y social que atraviesa el país, "no se soluciona con el cambio de congresistas", sino con la instalación de una Asamblea Constituyente.

En esa línea, indicó que su agrupación parlamentaria insistirá en la propuesta de realizar un referéndum para consultar a los ciudadanos sobre dicha medida.

"Eso no significa que me quiera quedar, sino que vamos a tener el mismo círculo vicioso. Se quiere cambiar presidente, se quiere cambiar congresistas, pero no se quiere asumir la solución de fondo, que es una Asamblea Constituyente para que cambie la Constitución y beneficie a todos los peruanos", declaró el congresista Cerrón Rojas ante la prensa.

"Nosotros vamos a insistir en la Constituyente. Es un tema irrenunciable, no por Perú Libre, ni la izquierda, sino un clamor popular", añadió.

Además, indicó que los miembros de diferentes bancadas analizarán en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso el proyecto de nuevas elecciones, que presentó la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"Vamos a tener la visita del ministro y, entonces, veremos qué podríamos hacer a nivel del Congreso. Hay la posibilidad de hacer un texto sustitutorio, de ver si se aprueba o no, si se hace un dictamen. Hay que analizar", señaló.