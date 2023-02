Patricia Juárez: "La Asamblea Constituyente no va más"

03/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la bancada Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció luego de que el pleno del Congreso de la República decida rechazar el dictamen, presentado por el legislador Jaime Quito (Perú Libre), que plantea adelantar las elecciones y realizar un referéndum para consultar sobre la Asamblea Constituyente.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la congresista informó que "se archivó definitivamente la propuesta de la izquierda" y que los integrantes de su agrupación parlamentaria defenderán "el sistema democrático".

"La Asamblea Constituyente no va más (...) La bancada de Fuerza Popular será firme en la defensa del sistema democrático, requerimos seguridad jurídica para los ciudadanos y las inversiones", indicó la legisladora Juárez.

Cabe señalar que, con 75 votos a favor, 48 en contra y una abstención, el Parlamento no aprobó el dictamen en minoría de reforma constitucional, que fue promovido por Quito Sarmiento.

Keiko Fujimori no postulará a las elecciones

En otro momento, la congresista Juárez se pronunció acerca de la posibilidad de que Keiko Fujimori postulará a la Presidencia de la República. En ese sentido, indicó que la lideresa del partido naranja no participará de las elecciones.

Asimismo, señaló que la iniciativa de realizar nuevos comicios, impulsado por las autoridades que son parte de su bancada, no busca beneficiar a su partido político, sino resolver la crisis política y social que afronta el país.

"Reiterar lo que se ha dicho: Keiko Fujimori no va a postular a las elecciones. (¿Ni siquiera al Congreso?) Entiendo que no. No va a postular, y es importante también que se entienda la intención nuestra", declaró en entrevista con Canal N.

"En la decisión del adelanto nuestro, no existe ningún ánimo que otras fuerzas políticas pudieran llegar [...]. No existe un ánimo encubierto de favorecer a Fuerza Popular. Lamento la percepción que se tenga, pero yo sí creo en la palabra Keiko Fujimori", añadió.