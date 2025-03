Vladimir Cerrón se pronuncia y no descarta postular tras ser absuelto: "nada se puede dar como un hecho consumado"

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

El todavía no habido exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, brindó una entrevista desde su paradero desconocido y no descartó la posibilidad de participar dentro de una fórmula presidencial en las Elecciones Generales 2026. Asimismo, ya sea que se postule o no, enfatizó que Perú Libre contará con candidatos para la presidencia.

La última semana de marzo le sonrió al político de izquierdas luego de haber pasado cerca de un año y medio en la clandestinidad. Las recientes noticias sobre su condición jurídica han abierto la posibilidad a una pregunta que resuena en la mente de los peruanos: ¿Postulará Vladimir Cerrón a la presidencia de la República en 2026?

En una reciente entrevista telefónica con Cuarto Poder, el líder de Perú Libre subrayó que, de hacerlo, buscaría llegar a una fórmula presidencial de manera legal. Es decir, participaría en las elecciones primarias que deberán llevarse a cabo dentro del partido y luego esperaría ser electo por las bases partidarias.

" Sería un postulante al interior del partido, que tendría que someterme no solamente a la decisión de las bases, sino a las elecciones primarias que manda la ley para después consolidar una candidatura. Nada se descarta, pero tampoco nada se puede dar como un hecho consumado a estas alturas", comentó.

En ese mismo sentido, y en otro punto de la entrevista, el hombre cuyo partido llevó a la presidencia al exmandatario Pedro Castillo, remarcó que Perú Libre presentará, esté él o no, una fórmula presidencial para 2026.

"El partido va a postular el año 2026 con candidatura propia, con fórmula presidencial propia de militantes como debe ser", continuó.

#CuartoPoder

Desde la clandestinidad y tras dos fallos absolutorios a su favor, Vladimir Cerrón reaparece en el escenario político y no descarta postular a la presidencia en 2026



Encuentra las reportajes completos AQUÍ ► https://t.co/aTG6bPOmOv pic.twitter.com/1wDPJQf0r1 — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) March 31, 2025

Sobre Dina Boluarte

En el marco de una decreciente popularidad de la presidenta y del Congreso, el izquierdista destacó que el Parlamento no está exento de vacar a la mandataria. En ese sentido, puntualizó que estarían esperando a julio del presente año para impulsar con mayor fuerza su salida.

"Del Congreso se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento, tienen la sartén por el mango. (...) Sí puede haber, y sobre todo hasta julio de este año, porque a partir de ahí, es que recién el Congreso no podría ser cerrado. (...) Hay fuerzas que están buscando seguramente eso, hemos visto que hay un sector caviar inclusive que está planteando una vacancia", continuó.

En la misma línea, se sumó a las críticas y, ante la pregunta de si se arrepienten de haber convocado a Dina Boluarte para la fórmula presidencial que terminó llegando al gobierno, afirmó que "no ha sido lo correcto".

"Hemos hecho una autocrítica que no ha sido lo correcto. El Gobierno de Boluarte, al nacer prácticamente de una génesis golpista, lamentablemente ha llegado a empeorar la situación", detalló.

De este modo, se pudo conocer que el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, no descarta una participación en las próximas elecciones presidenciales de 2026.