Dina Boluarte responsabiliza a Otárola por investigación en su contra por presunto abandono de cargo

La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó ante la Fiscalía que el expremier Alberto Otárola es responsable de la investigación en su contra por presunto abandono de cargo, según reveló el programa 'Punto Final'.

El citado programa periodístico accedió a la declaración de Boluarte ante el Ministerio Público en el contexto de la investigación por presunta omisión de funciones y abandono de cargo en 2023.

En dicha declaración, la mandataria expresó que no comprendía las razones por las cuales Otárola había difundido un "asunto personal" en el Congreso, el cual era de su conocimiento desde hacía tiempo.

"Esta carpeta que se me ha abierto es porque el ex premier Alberto Otárola fue citado al Congreso para que declare sobre las denuncias que la ciudadana Yaziré (Pinedo) le imputa. No entiendo la razón por la que el señor Otárola haya tocado el tema de un asunto personal, de carácter privado, que es mi salud. Situación que él conocía con suma anticipación, en consecuencia, él tenía conocimiento de la dificultad respiratoria que tenía desde tiempo atrás", declaró.