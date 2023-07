Vocero de Perú Libre: No hay alianza con Fuerza Popular, pero sí una unidad por la Mesa Directiva del Congreso

En entrevista con Exitosa, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, aclaró que su bancada no ha estrechado una alianza política con Fuerza Popular para conformar una lista para la Mesa Directiva del Congreso de la República. Según precisó, dicha nómina solo representaría una "unidad".

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el integrante de la bancada de izquierda sostuvo que aún continúa con su postura de no aliarse con dicha agrupación parlamentaria. Sin embargo, indicó que el partido (Perú Libre) determinó aceptar esta "unidad" con FP.

"En realidad, no hay alianza, sí hay una unidad por la conformación de esta lista para las elecciones del día de mañana. En todo caso, mi pronunciamiento (como vocero) se mantiene en el sentido de no aceptar ninguna alianza con el fujimorismo", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, Flavio Cruz resaltó que la unión con Fuerza Popular fue una decisión difícil. Según señaló, Perú Libre realizó una asamblea de cerca de 9 horas donde la conformación de la lista para Mesa Directiva con dicha bancada ganó por mayoría.

Pese a ello, el vocero de la agrupación de izquierda aseguró que las líneas de la bancada y el partido no cambiarán y se mantendrá compartan nómina con el fujimorismo.

"Fue una decisión del partido en una asamblea nacional, e incluso internacional, del día domingo por más de 9 horas. Hubo tres opciones, yo voté por lo que estaba trabajando por el tema de ir con la centro izquierda. Finalmente el partido ha decidido y eso no nos convierte en fujimoristas. Nuestra línea se mantiene", relató.

La lista conformada por FP y PL también contiene integrantes de Avanza País y APP, lo que convierte a la bancada de Flavio Cruz en la única agrupación de izquierda. Sin embargo, el vocero afirma que tendrán "la voz que nunca tuvieron" hasta la fecha.

"Vamos a tener la voz y el voto que nunca tuvimos, porque el Congreso no es propiedad de nadie. Nosotros, no siendo parte de la Mesa Directiva, siempre hemos sentido exclusión y no ser parte de la toma de decisiones", aseguró.