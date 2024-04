Werner Salcedo: Gobernador del Cusco pidió reprogramar cita por caso 'Rolex' ante Comisión de Fiscalización

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se pronunció e informó que ha solicitado reprogramar la cita que le agendó la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, a fin que responda por el caso 'Rolex'. Este caso involucra al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima y a la presidenta Dina Boluarte.

Mediante declaraciones a los medios, Salcedo indicó que no pudo asistir a la citación programada para este martes 09 de abril a las 15:00 horas, debido a que tenía otras actividades oficiales.

"He pedido una reprogramación (...) Estoy en actividades desde las 7 a.m. (la Comisión de Fiscalización) nos han programado a última hora estar presentes y yo no podía fallar a la niñez, a las autoridades que han sido citadas para el día de hoy", dijo a Canal N.