Wilson Soto: Un adelanto de elecciones, cuando el país está en convulsión, no nos va a llevar a nada

07/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, consideró que la iniciativa para adelantar las elecciones no va a generar nada positivo mientras el país esté "en convulsión", ello en el marco de las violentas protestas que se han registrado en diversos puntos del territorio nacional.

"Un adelanto de elecciones, cuando el país se está quemando, cuando el país está en convulsión, yo creo que no nos va a garantizar, que no nos va a llevar a nada. Un adelanto de elecciones sí, cuando el país está pacificado, cuando el país está en tranquilidad", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Exitosa Perú', el legislador también advirtió que en la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento no se han aprobado las reformas mínimas para lograr un adelanto de comicios.

"No hay unas reformas políticas, no hay unas reformas electorales [...] vamos a un adelanto de elecciones cuando el país esté pacificado, pero sí con unas reformas mínimas. No podemos pretender ir a un adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego, es un circulo vicioso", agregó.

De igual manera recordó que, luego que el exmandatario Pedro Castillo fue vacado, Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional manifestando que permanecería en el cargo hasta el 2026; por lo cual, afirmó que los miembros del Poder Ejecutivo deberían ser coherentes con el discurso en torno a la permanencia en el poder.

"La presidenta de la República, cuando asumió por sucesión constitucional, en el hemiciclo, en el Pleno del Parlamento, ha manifestado que ella se quedaría hasta el 2026, después de una semana presentaron un proyecto de ley para el 2024, después hace una semana y media vinieron con un discurso para 2023, yo creo que ellos también tienen que tener un discurso coherente", precisó.

Asimismo, recalcó que la Carta Magna señala que la elección de las autoridades es por un periodo de cinco años y exhortó a que la población acepte la responsabilidad de haber escogido a sus representantes.

"En la Constitución Política (dice que) la elección de las autoridades es por los cinco años. Ahora, la población también tiene que aceptar la responsabilidad (de) que ellos también eligieron a sus autoridades", manifestó.

Tras ello, el parlamentario de Acción Popular dijo que Boluarte Zegarra "tiene que poner orden en el país" y garantizar la seguridad, porque "vivimos en un Estado de derecho".

"Nosotros aquí, en el Congreso de la República, lejos de tener algunas discrepancias, estamos actuando con mucha responsabilidad", agregó Soto en Exitosa.

Mira la entrevista completa