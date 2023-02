Aníbal Torres tildó a la prensa de "asesina" tras su salida del Congreso

06/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres Vásquez, tildó a la prensa de "asesina", luego de ser abordado por diferentes reporteros para conocer los pormenores de su citación al Congreso de la República en horas de la tarde.

En ese sentido, Torres Vásquez arremetió contra los medios de comunicación, al aseverar que "están con los asesinos", en alusión a las muertes acontecidas en las manifestaciones a nivel nacional desde diciembre de 2022, cuando el exmandatario, Pedro Castillo Terrones perpetrara un golpe de Estado.

"Ya dije, yo hablo con las personas decentes, estoy con el pueblo y no estoy con aquellos que están con los asesinos", esbozó.

Como se recuerda, el exprimer ministro fue convocado a la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento, presidida por el legislador de la bancada de Avanza País, Diego Bazán para responder sobre el uso de forma irregular de los aviones del Gobierno por parte de la familia de Castillo Terrones.

De acuerdo a ello, se le cuestionó en reiteradas oportunidades si conocía o no a los allegados del expresidente, a lo cual, respondió que los "conoció en un almuerzo que lo invitó pero que no mantenía relación".

"No tengo relación de amistad con los parientes de Pedro Castillo, no conozco a los familiares del presidente salvo a su esposa y su hija (Yenifer Paredes). Los conocí en algún almuerzo que me invitó el presidente en Palacio, no mantengo una relación con ellos".

Asimismo, se le preguntó si tuvo algún acercamiento con Franco Pomalaya Neyra, exasistente de Comunicaciones del Despacho Presidencial; y Henry Shimabukuru Guevara, exasesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), lo cual rechazó.

"No conozco al señor Pomalaya, quizás me he cruzado con él, pero no he tenido tratamiento con él. Con Shimabukuru, si mal no recuerdo, también era asesor, pero tampoco tengo vinculación o me haya parado a conversar con él".