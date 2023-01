Dina Boluarte: "No me voy a cansar de llamar al buen diálogo"

19/01/2023 / Exitosa Noticias / Portada

Por medio de un mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció acerca de las manifestaciones que se realizan en contra de su Gobierno. A detalle, la jefa de Estado invitó a los protestantes que llegaron a Lima a un diálogo alturado para cesar la crisis social.

"No me voy a cansar de llamar al buen diálogo, no me voy a cansar decirles: trabajemos en la mirada que el país necesita", declaró la mandataria en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

En ese sentido, Boluarte Zegarra señaló que su régimen quiere trabajar frente a las necesidades más trascendentales de la ciudadanía. Sin embargo, la actual coyuntura le impide desarrollar planes que tiene encarpetados con su Gabinete Ministerial, liderado por Alberto Otárola.

"Queremos la solución de agua, salud, educación, el tema de la agricultura y la ganadería; que nuestros niños inicien sus clases con internet", divulgó la presidenta.

Por otra parte, cuestionó la situación económica de los protestantes que se trasladaron hasta la capital. Al respecto, instó a estas personas a pensar en sus familias, que sufrirían austeridad hasta el fin de 'La Toma de Lima'.

"A los que están marchando diariamente, ¿Quién los financia? Porque no están trabajando y no llevan dinero a sus hogares. ¿Por qué están abandonando a sus familias?", apuntó.

Dina Boluarte sobre actos de violencia

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, se pronunció acerca las protestas que se vienen desarrollando a nivel nacional durante estos meses y mencionó que su gestión actuará para encontrar a los responsables de cometer actos de violencia.

En ese sentido, la jefa de Estado, a través de una conferencia de prensa que desde el Ejecutivo, optaron por aplicar medidas con la finalidad de esclarecer los hechos vandálicos que se han reportado durante estas horas y días posteriores.