¿Estás en Infocorp? Aún puedes acceder a un préstamo para tu negocio

03/02/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Si alguna vez te has preguntado si estar en Infocorp o no tener un historial crediticio afecta tus posibilidades de obtener un préstamo, no estás solo. Muchas personas se encuentran en situaciones similares, y aunque esto puede representar un reto en algunas entidades financieras, existen alternativas confiables para acceder al financiamiento que necesitas.

¿Qué es Infocorp y cómo influye en tus finanzas?

Infocorp es una base de datos que registra el comportamiento crediticio de las personas y empresas en el Perú. Esto significa que, si alguna vez solicitaste un préstamo o contrataste algún servicio a crédito, tu información está registrada allí. Estar en Infocorp no es algo malo en sí mismo; de hecho, todos los que tienen un historial crediticio aparecen en esta base.

Sin embargo, si tienes deudas pendientes o retrasos en tus pagos, podría ser más complicado obtener un nuevo crédito. Por otro lado, si nunca has accedido a un crédito, podría ser difícil para algunas entidades evaluar tu capacidad de pago.

Prestaclub: una alternativa confiable para financiar tus metas

Prestaclub es una empresa financiera con más de 22 años de trayectoria que te asesora para conseguir préstamos con garantía hipotecaria, cuenta con 15 mil operaciones y más de 600 millones de soles en financiamientos gestionados. Esta es una solución ideal para quienes buscan un financiamiento alternativo, ya sea que estén en Infocorp o no cuenten con historial crediticio.

Con Prestaclub, puedes obtener montos más altos de financiamiento con tasas competitivas. Esto permite a la empresa ofrecer soluciones flexibles y rápidas, ideales para emprendedores, personas que necesitan capital de trabajo o quienes buscan invertir en autoconstrucción.

Ventajas de los préstamos con garantía hipotecaria

Una de las principales ventajas de esta modalidad es que, al utilizar un inmueble como garantía, no necesitas depender exclusivamente de tu historial crediticio e incluso estando en infocorp puedes solicitarlo. Esto abre las puertas a personas que, de otro modo, podrían encontrar trabas en el sistema financiero tradicional. Además, los plazos suelen ser más flexibles y las tasas más bajas en comparación con otros tipos de crédito.

Si quieres más información sobre cómo funciona este tipo de financiamiento alternativo ingresa a www.prestaclub.com o visita cualquiera de sus dos oficinas ubicadas en Lima: Av. Nicolás de Piérola 950, Cercado de Lima y en Av. P.º de la República 4732, Miraflores. Descubre cómo sus préstamos con garantía hipotecaria pueden ser la solución perfecta para alcanzar tus metas financieras con seguridad y confianza.