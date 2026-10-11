EsSalud e INCOR salvan el corazón de un bebé prematuro de solo 1600 gramos en una cirugía histórica en el Perú

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un equipo médico del Instituto Nacional Cardiovascular de EsSalud logró un hito para la medicina peruana al realizar un procedimiento híbrido en un bebé prematuro de 1600 gramos. El menor, de 29 semanas de gestación, padecía una malformación congénita que estrechaba su arteria aorta, poniendo su vida en grave riesgo.

Coordinación interinstitucional y planificación de un procedimiento de alta complejidad

El estado del menor exigía una respuesta inmediata ante la presencia de una insuficiencia cardiaca severa. Tras el diagnóstico de estrechamiento aórtico en el Hospital Rebagliati, se dispuso su traslado al INCOR bajo estrictos protocolos. La condición de prematuridad del recién nacido convirtió el caso en un desafío médico sin antecedentes en el país.

Un equipo de cirujanos, cardiólogos pediatras y neonatólogos diseñó una estrategia quirúrgica híbrida para el paciente. Esta técnica combinó procedimientos quirúrgicos tradicionales con un cateterismo intervencionista de alta precisión en la arteria. De esta manera, se minimizaron los riesgos de una cirugía a corazón abierto convencional en un bebé frágil.

Durante la operación, los especialistas habilitaron el acceso carotídeo para introducir un catéter guiado en la aorta. El equipo logró desplegar un pequeño dispositivo metálico denominado 'stent' en el segmento afectado del vaso sanguíneo. Esta maniobra devolvió el calibre normal a la arteria y permitió revertir la falla cardiaca en tiempo récord.

Recuperación clínica favorable

Tras culminar con éxito la cirugía, el menor mostró una mejoría notable en su función cardiaca y una evolución estable. El bebé fue trasladado de retorno al Hospital Rebagliati para continuar con su proceso de recuperación y ganancia de peso. Los médicos monitorean su desarrollo con miras a otorgarle el alta médica definitiva en las próximas semanas.

Esta intervención compleja en un recién nacido prematuro representa un avance decisivo en el tratamiento de cardiopatías en el Perú. La aplicación de tecnología híbrida demuestra la capacidad técnica de los especialistas para resolver casos de alta peligrosidad. Asimismo, este logro sienta un precedente clave para salvar la vida de otros niños con patologías similares.

Las autoridades de la institución destacaron que este resultado posiciona a la medicina peruana a la vanguardia cardiopediátrica regional. La colaboración constante entre los hospitales del seguro social fortalece la respuesta ante emergencias neonatales. El éxito alcanzado reafirma el compromiso de la red asistencial con la preservación de la vida desde la etapa inicial.

En ese sentido, EsSalud e INCOR reafirman su liderazgo en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares complejas, marcando un precedente fundamental en la historia médica del país para beneficio de la niñez peruana.