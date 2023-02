Embajada de Taiwán visita Villa El Salvador y dona víveres a olla común que alimenta a personas con discapacidad

13/02/2023 / Exitosa Noticias / Salva una olla

El Gobierno de Taiwán continúa apoyando la campaña Salva una olla de Exitosa. Este lunes 13 de febrero, la embajada taiwanesa visitó Villa El Salvador y entregó una importante donación de víveres a una olla común para personas con discapacidad.

Las madres que lideran esta organización saludaron esta iniciativa. Indicaron que ahora podrán garantizar la alimentación de 117 de personas con discapacidad, en su mayoría ancianos y niños.

"Muchas gracias a Dios y a Taiwán. Estamos muy felices de seguir en esta meta, para alimentar a la gente que lo necesita, a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad y a niños con síndrome de down", declaró Melania, una de las líderes de esta ollita común.

Melania precisó que la situación para esta comunidad es difícil. Señaló que muchos padres no pueden salir a trabajar por las protestas sociales.

"Ahora no podemos salir a trabajar por las huelgas. Es preocupante para los padres que estamos en una silla de ruedas. (...) Dicen que no hay pobreza, pero es mentira. Las personas con discapacidad no tenemos trabajo ni una pensión", lamentó.

La iniciativa de formar una olla común nació por la pandemia del covid-19, pero la situación económica actual los obliga a mantenerse juntos para alimentarse y salir adelante. "Estamos pasando hambre. Nosotros vamos en silla de ruedas hasta el mercado para recolectar víveres. Los hombres van adelante y llevan todo lo que nos donan. Así vamos poco a poco", narró.

Pese a los obstáculos, la unión de esta comunidad ha hecho que la olla común crezca y hoy cumpla tres años de fundación. "Sin esta olla común no sé que haría", comentó una de las ancianas que se ve beneficiada por esta iniciativa.

Esta no es la primera vez que Taiwán se preocupa por la situación de las familias más vulnerables del país. En el 2021 y 2022, las autoridades taiwanesas donaron una tonelada de productos de primera necesidad para 10 ollas comunes respectivamente.

