Más de 110 lideresas de ollas comunes formarán parte de 'Olla Emprendedora' de Alicorp

La vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Alicorp, Malena Morales, presentó esta mañana el programa 'Olla emprendedora', donde más de 110 lideresas formarán parte de esta iniciativa que buscará dotarlas de las herramientas necesarias para convertir sus olla comunes en agrupaciones sostenibles.

En esa misma línea, Malena Morales destacó la importancia de este programa y aseguró que será un gran hito en el desarrollo de las ollas comunes y el objetivo de Alicorp de ser parte de su historia. Y es que, según explicó, la campaña pretender fortalecer sus competencias y capacidades para que puedan diseñar sus propios emprendimientos.

Solo entre 2022 y 2023, mas de 350 ollas comunes fueron beneficiadas con la iniciativa 'Ollas que desarrollan'. De dicho número, 110 lideresas continuarán siendo parte de las acciones de Alicorp y ahora participarán en 'Olla emprendedora', donde recibirán más capacitaciones para seguir avanzando con sus agrupaciones.

Ante las dificultades que planteó la cuarentena para las familias peruanas, Magna Marquina decidió abrir la olla común 'María Fe'. Con ella, buscarán ayudar a los vecinos de su sector, pero en el camino presentaron dificultades.

En dicha situación, Alicorp se sumó a su historia y contribuyó a que salieran de escenarios adversos. Por eso, Magna Marquina y 'María Fe' los consideran "sus ángeles", pues llegaron con 'Ollas que desarrollan' cuando más lo necesitaban'.

"Llegó el momento en el que no teníamos. Ahí, llegó Alicorp y Juguete Pendiente. No se imaginan, para nosotros son nuestros ángeles. Sin ellos no hubieramos podido hacer nada. Con las capacitaciones, sabemos llevar cuentas", relató.