Premier Adrianzén tras moción de interpelación en su contra: "He quedado muy sorprendido"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la moción de interpelación que presentó el congresista Edward Málaga en su contra. El titular de la PCM indicó que se sintió bastante sorprendido al conocer tal medida legislativa, indicando que hubiera preferido dialogar previamente con el parlamentario, antes de que tome tal decisión.

En declaraciones a la prensa, Adrianzén sostuvo que tal circunstancia lo tomó por sorpresa, puesto a que no esperaba que el Parlamento busque convocarlo para responder al pliego interpelatorio. Evocando a la "práctica democrática", el primer ministro indicó que lo más indicado era recibir una invitación por parte de Málaga para conversar con él, muy a pesar de que está en sus facultades legislativas presentar la moción.

"La verdad le digo que he quedado muy sorprendido. Yo creo que, en el ejercicio y en la práctica democrática, lo que corresponde es que, inicialmente, se dialogue. Sorprendentemente, sin siquiera sugerírmelo o pedirme una reunión, el congresista ha tomado esta iniciativa que está dentro de sus facultades, no lo cuestiono", expresó al iniciar su discurso.

En esa línea, indicó que, de haberse reunido con él, quizá habría despejado sus dudas y así no requerir su presencia obligatoria en el Parlamento. No obstante, aseguró que acudirá al Pleno en caso así lo determine la representación nacional. Además, remarcó que el pliego interpelatorio contaría con más de 100 interrogantes, las cuales está dispuesto a responder, en caso se requiera.

"Hubiera exigido que me convoque a su despacho o venga al mío, y me hable de sus preocupaciones para darme la oportunidad de explicárselas. Sin embargo, soy respetuoso de la práctica parlamentaria, y acudiré, si eso es lo que me corresponde. Son un poco más de 150 preguntas, y hay aproximadamente 9 materias, pero no me incomoda. Si soy convocado por el Congreso, por supuesto que asistiré", puntualizó.