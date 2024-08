Abuelito pide dinero en semáforo, pero solo acepta de S/2 en adelante: "¿No quiere miserias?"

01/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un caso causó polémica en redes sociales al ver cómo un abuelito pide dinero en un semáforo y toma una inesperada reacción al ver que el monto no es el que él desea. Muchos lo criticaron y se mostraron indignados.

Muchas personas salen a las calles para buscar una forma de poder llevar 'el pan de cada día' y con ello ayudar a sus hogares a salir adelante. Sin embargo, algunos tienen insólitas acciones que dejan mal vistos a sus compañeros y demás colegas.

Abuelo pide dinero en las calles

En el video, de alrededor de 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se encuentra conduciendo por una concurrida avenida hasta que de pronto se detiene al ver el semáforo en rojo.

De pronto, se percata que un hombre de avanzada edad se para delante de todos y con un bote blanco se acerca a cada vehículo para pedir dinero con que pueda comprarse algo para comer. Conmovido por su caso, el chico procede a darle algunas monedas, sin esperar que el sujeto se moleste con él.

"Chécate amor, le doy dos pesos y te los avienta", se escucha decir al joven a su pareja, demostrando que el hombre de la tercera edad no podía aceptar un monto menor a 10 pesos (alrededor de S/2) o billetes.

Ante ello, el conductor le consulta al hombre: "¿Por qué me los avienta?", y el abuelito se queda callado y se aleja sin mirarlo, generando un gran revuelo entre los internautas al ver el clip compartido por la cuenta @aldairvillela.

¿Indignados con el abuelito?

La escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de reacciones de personas que no dudaron en mostrarse indignados, mientras que otros se unieron asegurando que no sería la primera vez en que este hombre de avanzada edad se porta de esa manera con quienes tratan de ayudarlo.

Sin embargo, el debate se dio cuando otros trataron de defenderlo alegando que si deseaban ayudarlo lo mejor era hacerlo con una gran suma económica.

"Por eso yo prefiero darle alimento a los perritos de la calle", "no sean mezquinos", "no quiere miserias", "es un reflejo de que los que somos privilegiados a veces no tenemos idea de la realidad en la que vivimos", "mejor no damos nada", "seguro no le sirve ese monto", expresaron los internautas en TikTok.

Es así como el caso se volvió controversial en redes sociales al ver que un abuelito aventó el dinero que un hombre le dio para ayudarlo a salir de las calles porque consideró que el monto no era suficiente.