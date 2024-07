Mujer 'EXPLOTA' al reclamar a su expareja pensión digna para su hija: "Solo quiere dar S/ 400"

A través de las redes sociales se viralizó un video donde se ve a una mujer enfadada y furiosa, que no duda en reclamarle al padre de su hija una pensión de alimentos digna, ya que se enteró de que solo desea pasarle S/ 400.

Muchas parejas dan por concluida sus relaciones, a pesar del amor que se juraron al unir sus vidas en el altar. A pesar de que algunos terminan en buenos términos, otros atraviesan una serie de problemas, especialmente cuando se trata de establecer el monto que deben dar para los hijos que tuvieron.

En el material audiovisual, de solo un minuto y seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer, que viste un vestido negro y zapatillas blancas, recoge una piedra y comienza a golpear con ella la parte frontal de un auto estacionado, que sería de su expareja y padre de su menor hija.

La fémina, que aún no ha sido identificada, se ve completamente furiosa e indignada tras enterarse de que el hombre que alguna vez amó solo desea pasarle una pensión de 400 soles mensualmente, a pesar de que se trataría de un árbitro de fútbol en Chimbote y según reveló, ganaría un buen sueldo que no sería acorde a lo que él desea darles.

"Es un per** desgraciado. Ahí está tu carro, grábame. Per**, 400 soles le quieres dar a mi hija y este es mi carro igual que el tuyo", reclamó la mujer mientras su ex se encontraba a su lado sin poder creer lo que estaba pasando.