Abuelito rompe en llanto al ver a su nieto graduarse: "Yo creí en él, me siento orgulloso"

Un abuelito al borde de las lágrimas tras ver a su nieto graduarse y no dudó en asegurar que se encontraba orgulloso por su reciente logro profesional. La escena se viralizó en redes sociales y conmovió a más de un internauta en TikTok.

En el material audiovisual, de solo 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre de avanzada edad no puede contener las lágrimas y expresa ante las cámaras de 'PyBgraduaciones' que está orgulloso de saber que su nieto pudo completar su carrera universitaria satisfactoriamente.

Con los ojos llorosos y sosteniendo una rosa, el abuelito ve emocionado a su nieto lucir su toga y birrete mientras sostiene fuertemente su diploma en plena ceremonia de graduación. Sin embargo, la nostalgia lo embargó más cuando el joven lo invita a subir al escenario y le entrega el documento como señal de agradecimiento por todo su apoyo y amor incondicional.

"Estoy emocionado porque mi nieto me da una satisfacción tan buena y yo creí en él. Él va a seguir para adelante, es un buen muchacho", expresó el abuelito en el video, que generó cientos de reacciones en la famosa plataforma china.

Seguidamente, relata que el orgullo que siente también se debe a que su nieto siguió sus pasos estudiando una carrera que él le inculcó desde muy pequeño y porque no dudó en pedirle que sea él quien lo acompañe a recibir su diploma. Además, aseguró que siempre estará presente en la vida de sus seres queridos hasta dar su último suspiro.

"Y me siento bastante contento, orgulloso. (...) Me pone en estado nervioso, pero trato de controlarme, soy un hombre, en este momento, feliz. (...) Y seguirán los que vengan hasta que Dios me dé la Vida", finalizó.