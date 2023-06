¡Amaron la comida peruana! Españoles quedan fascinados con pollo broaster de 'La Tía Veneno'

21/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No es ninguna sorpresa que la comida peruana logra conquistar el paladar de los turistar extranjeros. Esta vez, una singular parada por 'La Tía Veneno' consiguió que un grupo de españoles queden fascinados el pollo broaster.

La comida callejera suele ser muy apreciada por todos los peruanos debido a la gran cantidad de alimentos que se sirven en los platillos. Sin embargo, son pocas las veces que un ciudadano de otro país acude hasta este "point" de las calles del Perú.

Españoles prueban comida callejera

Un tiktok del influecer @kevinggtv logró hacerse viral luego de que se mostrar como un recorrido por los diferntes puntos de 'La Tía Veneno' de Lima consiguió deleitar a los europeos.

Según cuenta Kevin, el grupo de amigos llegó hasta esta lugar de comida debido que muchos peruanos le mencionaron que era un infaltable dentro de su lista de zonas a conocer.

Así fue como llegaron hasta un carrito sanguchero donde una comerciante peruana les ofreció una hamburguesa y luego un pollo broaster.

De acuerdo a lo que se escucha en el video, lo que más les impresionó fue la cantidad de papas cocidas que incluye su "orden" y el económico precio que tiene.

¿Qué dijeron acerca de la comida?

Como era de esperarse, los españoles quedaron cautivados con el exquisito sabor del pollo crujiente. Sin embargo, algo que resaltaron fueron las salsas.

Incluso, llegaron a felicitar a la dueña del pequeño negocio por sus tan ricos alimentos.

"En mi vida me hubiera imaginado tener un plato tan lleno en España", "Estás en el paraíso", "No me voy de aquí hasta que no me comparta la receta", fueron algunos de los comentarios.

Tal fue el nivel de impresión de los extranjeros que llegaron a comparar el sabor con las diferentes cadenas internacionales de fast food.

Así fue como mencionaron que los platillos de Lima resultaban mucho mejores en todo sentido.

"Esto no tiene nada que ver con la comida rápida que venden en el KFC o McDonalds. (...) No sé como lo hace, pero sigue siendo el mejor pecho broaster de todo el Perú", menciona una de las féminas.

Reacción de los usuarios

Los cibernautas se mostraron contentos con este especial video que muestra cómo ciudadanos extranjeros se deleitan con nuestra comida.

"Acá las empresas de comida rápida pierden hasta Coca-Cola se inclina ante peru", "Ay como extraño la tía veneno jeje en que sitios ni habré comido y no me he muerto jajajaa", "lo máximo nuestra comida peruana. sean bienvenidos siempre!!!", fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, se hizo viral el video que muestra a un grupo de españoles probando un rico pollo broaster en 'La Tía Veneno'.