¡Amor puro! Niño ayudó a "Jesús" a levantarse luego de caerse en pleno recorrido de la crucifixión por Semana Santa

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Muestra de amor en días de reflexión! Las fiestas por Semana Santa ya van llegando a su fin y en muchas comunidades han organizado representaciones de uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la humanidad como es la crucifixión de Jesús.

Es así, que un menor que se encontraba visualizando la escenificación del recorrido de Jesucristo por Semana Santa, ayudó a que se ponga de pie tras no resistir el peso de la cruz que llevaba en sus hombros y cautivo a millones en pocos días.

Ayudó a Jesús

Un menor auxilió a Jesucristo de una caída en su camino a ser crucificado en el momento que se le cae la cruz y es viral en TikTok.

Por consiguiente, el clip titulado: "Lo más bonito, un pequeño ayudó a levantar a Cristo cuando cae en su camino a la crucifixión", fue compartido por el usuario @juanes_766 en TikTok y ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, al igual que 100 mil me gustas en pocos días.

De acuerdo a ello, algunos internautas aprovecharon el tierno momento para resaltar la inocencia del infante y su amor por el prójimo, en hacer lo posible en darle a una mano al actor que se hallaba representando un icónico hecho que tocó el corazón de varias personas.

Otros, mencionaron que no pudieron contener las lagrimas al observar las imágenes y destacaron que es fundamental tener un sentido de pertenencia con la sociedad para velar por bien de todos. Además, aseguraron que es importante que los pequeños tengan en su vida la palabra de Dios para tener gestos como este.

"La gran inocencia de los niños. Ayudar al prójimo", "Por eso Dios les dio a los niños el reino de los cielos", "Me llegó al corazón tanta inocencia", "La fe mueve montañas", "Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos", "¿A quién no se le hizo un nudo en la garganta?", "Se me salieron las lagrimas de ver como el niño lo ayuda", "El corazón de los pequeños es noble", "Hermoso niño, con alma pura", "Por eso es importante educarlos con Dios", fueron parte de las conmovidas reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, el niño se llevó todo el amor de los usuarios al socorrer a "Jesús" en su recorrido para ser crucificado, luego de haberse caído cargando la cruz; sumando más de 2 millones de vistas en TikTok.