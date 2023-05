"Así no me sacas más plata": Perrito impide que joven agarre dinero de su mamá

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias conmovedoras y otras de comedia, donde a veces, los protagonistas son nuestras adorables mascotas, quienes son bien cuidadas en casa, hasta el punto de ser consideradas como un integrante más de la familia. Esta vez el perrito de grandes ojos y orejas grandes, un chihuahua, característico por ser dueña de su propio universo y no teme a nada sorprendió a todos.

Es así como un video publicado por la cuenta de @aiixalauro, en la plataforma de TikTok, causó revuelo en otros medios de comunicación al mostrar la peculiar acción de un perrito al proteger el dinero de su dueña.

La mascota se lanzaba a morderla cuando intentaban sacar dinero

En el material audiovisual se ve cómo una joven se acerca donde su mamá para pedirle prestado dinero. Ella acepta, por lo cual, su hija va decidida hacia su cartera, sin saber lo que le esperaba dentro.

Al momento de meter su mano dentro de la cartera, la joven se lleva un gran susto al ver que su pequeño perrito estaba dentro y no duda en ladrarle hasta el punto de querer morderla cada vez que quiere sacar dinero.

En la descripción del breve video se lee: "Mi mamá tiene su plata bien asegurada", logrando superar los 25 millones de reproducciones.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y generó cientos de reacciones, así como miles de comentarios realizados por personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena protagonizada por este perrito.

"Mini firulais: lo lamento estamos en crisis no hay préstamos jajaja", "la amé, necesitaría una", "creo que mi papá tiene uno de esos en la billetera", "necesito una de esas para dejar de gastar", "necesito una, pero para mi cartera, así no gasto plata en boludeces", "jajaja dónde hay esas alarmas anti robo", "cómo ahorrar", "el firu: aquí no hay préstamos qué te pasa, respeta. Primero mis croquetitas", "es mi mami, ahora este dinero es para mi pollito", "ya encontré la razón por la cual mi jefa quiere un Chihuahua", "necesito un perro así para poner en el portafolio, así no me sacas más plata", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

¿Cómo cuidar a un chihuahua?

El chihuahua es el perro perfecto para la vida urbana y puede vivir en un apartamento pequeño. De todos modos, debido a su carácter inquieto y nervioso, necesita salir a pasear al menos dos veces al día y jugar dentro de casa.

Los perros de esta raza, y sobre todo los chihuahuas de pelo corto, no soportan bien el frío, por lo que es aconsejable que le compres ropa de abrigo para el invierno.

Si no quieres que tu chihuahua sea el dueño y señor de tu casa, no debes mimarle en exceso o se tomará muchas confianzas rápidamente.