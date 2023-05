"¿Cuántos perritos hay en África muriendo de hambre?": Mujer regaña a sus perritos como si fueran niños

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando éramos niños, las madres de familia no dudaban en encontrar la forma de convencernos de terminar nuestras comidas. Algunas hacían uso de frases populares, mientras otras tenían castigos peculiares. Es así como un video compartido por la cuenta de @latiaflofli, en la famosa plataforma de TikTok, generó el asombro y sorpresa de más de uno de sus seguidores por la forma en que una madre regañaba a sus perritos.

¿Por qué les regañaba?

Según el material audiovisual, una mujer llama la atención a su perrito, pues no quería comer el delicioso manjar que le había dado y prefería devorar un huesito que encontró tirado en el piso. Como una 'madre perruna' que busca brindar la mejor atención posible a sus animalitos, no dudó en llamarles la atención cuando se estaban portando mal delante de sus familiares.

Además, según comenta en el video, la madre regañaba a Bruno porque estaba comiendo un hueso que le hacía daño a su estómago, por lo cual le quitó el trozo de huesito y se lo llevó cargado para su casa a sentarlo frente a su plato de croquetas. Sin embargo, antes le dijo una frase muy popular que usan las madres hacia sus hijos.

"Ven a comer, cuantos perritos hay en el África que se están muriendo de hambre y tú desperdiciando la comida. Vamos a comer", fueron sus palabras que sacaron más de una sonrisa a sus seguidores.

Todo parecía marchar mejor hasta que se acordó de Karuso, el otro 'amigo peludo' de la familia, por un asunto pendiente. "¿Quién te dijo que te comas la comida de Bruno?", le preguntó la mujer al perrito, agregando que tampoco debe comerse los huesos ya que el problema es que le causa estreñimiento.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en las redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en distintos medios de comunicación y redes sociales, así como cientos de comentarios de personas que se sintieron identificadas con las palabras y la forma de regañar de la mujer hacia sus perritos por no comer sus croquetas.

"Ay no, le aplicó la de los perritos de África (risas)", "ay Firulais, y de paso te atreves a gruñirle a mamá", "así me regañaba mi madre de pequeño", "esa la aplico yo también", "cuando los niños crecieron y solo quedan los perritos para reñirlos y no perder la costumbre", "ni los perritos se salvan de la regañada", "ella regaña igual a las hijas que a los perros", "ya me vi con mis perritas", "me reflejo jajaja en la manera cuando me molesta porque les das su comida a cada uno y luego termina cambiando de plato", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.