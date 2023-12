'Combi navideña' sorprende al recorrer las calles y usuarios reaccionan: "Más decorada que mi casa"

18/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se vienen difundiendo videos con motivos de la Nochebuena que será dentro de una semana. En ese sentido, una 'combi navideña' ha venido asombrando en las calles al portar una singular decoración navideña.

"Feliz Navidad"

El clip viral le pertenece a la cuenta @abriljacome y nos muestra el momento exacto en que una unidad móvil con luces de colores se encuentra transitando por una popular avenida.

Ya no falta nada para la Navidad y las personas, con el espíritu acorde a esta ocasión, deciden adornar sus casas, centros de trabajo, espacios públicos, entre otros; para reavivar este sentimiento y difundirlo entre los demás.

Es así como, en el municipio Naucalpan de Juárez ubicado al noroeste de México, se dio un hecho poco usual: una combi decorada con luces navideñas circulaba de manera normal por las calles de ese distrito.

Hace tres días, una usuaria del país charro, de nombre Abril difundió unas imágenes de una zona donde se ubica un conocido centro comercial. No obstante, al ser de noche, logró visualizar una combi cruzando el puente beige que conectaba la avenida con el mall.

Mientras el vehículo se iba acercando más, hacia donde la joven se encontraba, notó algo particular aparte de su 'impactante luminosidad' un trineo de Santa Claus.

El video ha llamado la atención de los cibernautas, por lo que hasta el momento cuenta con 1.6 millones de reproducciones en el tiempo que va expuesto en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 15 segundos de duración no tardó en volverse tendencia, ya que alcanza los 176.3 mil me encantas, 929 comentarios y 8573 guardados.

Las reacciones de los cibernautas fueron variados: "El recibo de la luz", "imagínate vivir en Suiza y perderte esto", "al otro día lo vi a las seis de la mañana", "anda por Naucalpan, van varios días que la veo", "no veo el motivo de las burlas, me encanta tu actitud, les alegras el día a los niños", "deberían de subirse, trae villancicos y un proyector de Navidad por dentro", "y es la combi de mi barrio", "ojalá algún día me toque subir a esa combi", "yo me imagino al chofer activando su niño interior lleno de felicidad por adornar su combi", "así sí vale la pena pagar el pasaje".

De esta manera, muchos cibernautas mostraron sus opiniones de asombro y de apoyo a la iniciativa del chofer que decoró a su unidad móvil convirtiéndola en una 'combi navideña'.