"Necesito eso para mi cerro": Peruana se sorprende con elevador en Surco y reclama lo mismo en su distrito

14/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven peruana captó un elevador en un cerro de Surco, distrito de Lima, y compartió el asombroso momento en un video que se ha vuelto viral. La inusual escena ha dejado a miles de usuarios en 'shock', y las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales.

"Necesito eso para mi cerro"

La plataforma china que nunca deja de sorprendernos con situaciones curiosas, ha vuelto a hacerlo con un nuevo caso particular. Una joven anonadada por lo que presenció, captó el preciso momento de cómo un elevador descendía de uno de los cerros de Surco, desafiando la lógica de las escaleras comunes que uno esperaría encontrar en esta geografía.

El material audiovisual, que se ha convertido en tendencia en TikTok, muestra el peculiar transporte moviéndose por el cerro de dicho distrito, transportando personas en su interior.

Las imágenes virales revelan que este curioso elevador forma parte de Los Inkas Golf Club en Monterrico, específicamente en una sección de departamentos que gozan de este beneficio para evitar subir y bajar constantemente por las empinadas laderas. La joven, con asombro y humor, expresó en la descripción del video: "Necesito ese elevador para mi cerro jajaja".

¿Cuáles fueron las reacciones?

La publicación ha generado una ola de comentarios peculiares en TikTok, donde los usuarios se divierten y comparten sus propias reflexiones sobre la singularidad de la escena. Comentarios como "Son los cerros de Las Casuarinas en Surco... Otra cosa, gente unida" y "el cerro premium" destacan la singularidad de esta experiencia inusual.

El video, más allá de su carácter entretenido, ha suscitado reflexiones humorísticas y sarcásticas entre los usuarios de las redes sociales. Otras reacciones como: "Es que no es cerro, mi amor jajaja para los de plata el cerro no es cerro" y "eso ponen en mi cerro y al día siguiente ya no hay elevador, lo encuentran en la cachina" y "Como es posible este suceso" reflejan el ingenio y la diversidad de opiniones que caracterizan a la comunidad virtual

Este episodio, que combina asombro y risas, demuestra una vez más cómo las plataformas sociales nos conectan con experiencias únicas y nos permiten compartir momentos inesperados que se vuelven virales en cuestión de horas.

De esta manera, una joven peruana ha contribuido a la riqueza de contenido peculiar que TikTok ofrece constantemente a sus usuarios, luego de que captara un elevador en un cerro de Surco y reclamando lo mismo en su distrito.