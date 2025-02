¡Como peluca! Hombre detenido por llevar sustancias ilícitas bajo su cabello en aeropuerto de Cartagena

24/02/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales se viralizó un video donde un sujeto había sido detenido en el aeropuerto de Cartagena por transportar sustancias ilícitas, lo que llamó la atención es donde lo transportaba, bajo una peluca.

Detenido por transportar drogas bajo peluca

Un hecho muy curioso tuvo lugar en el aeropuerto ubicado en Cartagena, Colombia, luego de que un hombre fuera detenido por intentar transportar drogas de un país a otro. Con un plan elaborado, el sujeto creyó que podría no ser detectado..

El implicado creyó que podría burlar a las autoridades la esconder las drogas en un lugar poco usual. Es así como decidió usar una peluca para que no levante sospechas. Una práctica que parecía infalible, aunque no contaba con que no existe método que no tenga fallos.

Es así como su ingeniosa táctica fue completamente ineficiente y terminó detenido por las autoridades del aeropuerto. Allí se descubrió su engaño y fue expuesto mediante un video a través de redes sociales. Material que dejó al descubierto su engaño en el crimen.

Aquí se puede apreciar como al retirar el peluquín con tijeras de su cabeza, lo que simulaba ser su cabello natural, había varios paquetes con drogas que intentaba trasladar a otra nación. Todos acumulados en la parte superior de su cabeza y que se pensaba trasladar a otro lugar.

Capturan en el aeropuerto de Cartagena a un hombre con una "narcopeluca" cuando intentaba viajar a Ámsterdam con droga oculta en su cabello. pic.twitter.com/SDYBIN2fJn — Momentos Virales (@momentoviral) February 24, 2025

Finalmente, el acusado fue puesto a disposición de la policía de Cartagena por el delito de contrabando y será sometido a la justicia del país. Una práctica que parecía ser difícil de descubrir, pero que no pudo frente a la autoridad encargada.

Usuarios reaccionan por el suceso

A través de las múltiples redes sociales, muchas personas brindaron sus opiniones respecto a lo ocurrido en Colombia. La gran incógnita era de saber como se pudo descubrir el engaño y si hubo un error de principiante en su identificación.

Asimismo, muchos tomaron con humor la creatividad usada a la hora de cometer crímenes y cómo en buena hora son ineficientes. Además se resaltó la labor de las personas encargadas de detener los actos ilícitos como el contrabando de drogas y cómo se debe esperar todo de esta clase de criminales.

En resumen, un hombre intentó burlar a las autoridades del aeropuerto de Cartagena ubicado en Colombia mientras pasaba drogas escondidas bajo una peluca. Su engaño fue descubierto y expuesto a todo internet mediante las redes sociales. Tras esto fue detenido y puesto bajo la mirada de las autoridades correspondientes.