¡Conmovedora escena! Policía ayuda a abuelita a vender caramelos en las calles de Lima

21/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un policía no dudó en ayudar a una abuelita a vender sus caramelos en las calles de Lima para que con el dinero pueda costear sus medicamentos.

Muchas personas trabajan vendiendo distintos productos en las calles para poder llevar un dinero extra a sus hogares, con los cuales puedan solventar sus gastos y ayudar a sus familiares, sin importar la edad que tengan, ya que no logran encontrar un trabajo estable debido a distintas circunstancias.

Policía ayuda a abuelita

En el material audiovisual, de solo 27 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un conductor se percata de la presencia de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien no llama la atención por controlar el tráfico o colocar alguna papeleta a un vehículo en el distrito de Surco sino por un acto solidario que fue aplaudido por todos.

En la escena, el policía que fue identificado como Michael Culqui Pipa, que forma parte de la unidad de Tránsito en Lima Sur 1, sostiene en sus manos una bolsa llena de caramelos y detrás de él camina una mujer de avanzada edad.

El oficial se acerca hasta un auto y ofrece los dulces a la venta explicando que el objetivo que tiene es poder ayudarla a tener un dinero para pagar su medicina.

"Una colaboración con un caramelito para que (la abuelita) pueda comprar su medicina", se escucha decir al agente de la PNP en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Reconocen su acción

El Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Javier Vela, elogió la acción del suboficial de tercera, destacando la importancia de poner en práctica valores como la solidaridad en beneficio de la ciudadanía. Por su parte, Michel explicó que decidió ayudar a la mujer porque vio que nadie le compraba su producto.

"Aprovechaba que el semáforo se colocaba en rojo para no evitar mi función policial, en ese corto tiempo me apersonaba a los conductores. La mujer lloró de satisfacción, algo que me conmovió", dijo Michael Culqui.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la noble acción del policía y demostrar que aún existe gente solidaria en el país.

"Felicidades al policía, por más como él", "ja, ja, ja dijo dulces o papeleta", "eso es amor a su patria", "tiene un gran corazón", "qué lindo gesto, merece un ascenso", "existen policías buenos", "por estas personas no pierdo la fe", "más figuras como él", "se merece todo nuestro respeto", "gracias por no dejarla sola", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook, al ver que un policía no dudó en ayudar a una abuelita a vender caramelos en Surco.