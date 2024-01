¿Cuanto dinero gana un motorizado de delivery en Perú? Venezolano que trabaja así revela sus ingresos

En Perú cada vez hay más plataformas de delivery de alimentos o productos, lo que lleva a que un mayor número de personas trabajen como motorizado en este rubro. Un venezolano que labura en este rubro contó cuánto gana por sus servicios y si estos son rentables o no.

El ciudadano extranjero, identificado como Ederson Rodrigues, grabó un video para sus redes sociales sin pensar que se volvería viral. Muchos usuarios se sorprendieron por las ganancias que consiguió, pero sobre todo, por la forma como él ve su trabajo.

El motorizado mencionó que salió a trabajar el 1 de enero de 2024, aprovechando el Año Nuevo para realizar pedidos en esta fecha con alta demanda. Indicó que durante su jornada en feriado, ganó 131 soles.

Sin embargo, mencionó sentirse decepcionado, pues el año pasado logró recaudar 273 soles en la misma fecha. Tras ver el resultado de su arduo trabajo, el joven venezolano precisó que la demanda está bajando, y que si bien algunos aplicativos mantienen buenos números, generalmente las ganancias son cada vez menos.

En esa línea, el extranjero no recomendó usar estas aplicaciones como un ingreso fijo, sino como uno extra.

"Estos aplicativos son para que los agarren en un feriado. Si tienen un día libre y quieren hacer algo más, lo hacen. Desde mi punto de vista, no lo recomiendo. He visto que otras personas hacen mucho más en otros, pero no estoy seguro", señaló.