Iglesia coloca candado a la canasta de las ofrendas como medida de seguridad: "Ya no confían en nadie"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un feligrés quedó impactado al percatarse de que la iglesia a la que asiste regularmente colocó un candado como medida de seguridad a la canasta de ofrendas.

Muchas personas asisten a la iglesia para pedir un milagro y ayuda celestial para sus problemas familiares, de salud, económico o de otra índole que le causan gran preocupación. Durante las misas, parte del "personal" del lugar pasar por cada asiento y pide a los feligreses un dinero como ofrenda.

En el material audiovisual, de solo 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Pablin Solari decidió asistir a una misa, pero quedó perplejo al percatarse que un hombre se acercaba poco a poco con una canasta para recoger las limosnas y ofrendas, pero era diferente a las que se usan normalmente.

La canasta se encontraba totalmente asegurada, ya que tenía una tapa metálica con un candado al lado y una pequeña ranura para que puedan insertar monedas o billetes, lo que "el corazón de cada uno dicte", porque se supone que usan el dinero para realizar algún acto de caridad o mejoras de su institución.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros lamentaron que las iglesias solo se preocupen de "asegurar que sus ofrendas lleguen a buen puerto".

"En mis tiempos no había candado", "ya no confían en nadie", "para el carro del sacerdote", "quién tendrá la llave", "no se supone que si voy a la iglesia y necesito dinero me tendrían que dar o no", "no desconfía, solo ya conoce al humano", "todo mundo piensa que dar dinero es para dios pero es para el padre", "eso es para que los que se creen hábiles no lleven sus imanes", "esa canasta tiene harta seguridad", "hasta los feligreses pueden meter mano, por eso no se confía", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.