Ronderos de Piura toman la justicia por su mano y azotan a policías acusados de exigir coima

Un video impactante que circula en redes sociales ha expuesto los tensos momentos de confrontación entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y ronderos en el distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, Piura. Los ciudadanos expresaron dudas sobre los agentes, señalándolos por supuestamente solicitar una coima, posteriormente confrontándolos y, finalmente, propinándoles varios latigazos.

En las imágenes, captadas a fines de diciembre del 2023 pero recién divulgadas, se observa al presunto agraviado, un comerciante de insecticidas, expresando su queja por la solicitud de dinero por parte de los policías, quienes habrían ingresado irregularmente a su vivienda para solicitar una coima de 3.000 soles.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar, cuestionando a los agentes y demandando la presentación de una autorización para permanecer en el lugar.

La tensión escaló cuando los ronderos del caserío de Lagunas de San Pablo fueron convocados para intervenir. Equipados con azotes, confrontaron a los policías dentro y fuera de la vivienda, propinándoles latigazos como forma de castigo por la presunta corrupción. El enfrentamiento se extendió hasta la calle, donde algunos agentes de la PNP temían salir de los ambientes ante la inminente golpiza.

En medio del caos, se escucharon voces que padían que se les arrebatara a los policías sus armas de reglamento. La indignación de la comunidad se hizo patente, con ciudadanos increpando a los agentes y argumentando que están para resguardar al pueblo, no para participar en actos delictivos.

Frente a la divulgación de las imágenes, el líder de la Región Policial Piura, el general PNP Manuel Farías Zapata, afirmó que ordenará el comienzo de una investigación relacionada con el caso y se compromete a no tolerar prácticas corruptas.

"No quiero felicitar a la población, pero esas conductas no las voy a permitir, he sido bien claro e Inspectoría se va a hacer cargo. Si tengo que relevar a toda la comisaría, la relevo", indicó a medios de Piura.