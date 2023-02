¡De Terror! Hombre presenta a su novia de trapo en redes sociales y anuncia que serán papás

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Hombre sorprende con singular estilo de vida. Un usuario de TikTok, llamado @montbk5959, se hizo viral en dicha red social luego de presentar a su novia de trapo y anunciar la supuesta llegada de su tercer hijo, en un 'baby shower' preparado por el mismo.

En el video aparece el hombre con un polo que dice "Papá de Sammy", al igual que su "novia" que dice "Mamá de Sammy". Además, mostró a sus dos "hijos" que también son muñecos de trapo.

La viral "pareja" de Colombia ya cumplió un año juntos y hasta tienen una "familia" formada. De acuerdo con testimonio del sujeto, que se hace llamar Cristian, de no ser por la muñeca de trapo, él se sentiría solo.

"Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo", aseguró el hombre en otro video publicado en su cuenta de TinTok.

Los videos que sube han generado en un primer momento críticas y ataques. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, el tiktoker ha llamado la atención por su estilo de vida junto a su "pareja".

"Seguro va ser todo un muñeco", ¿tú también estás esperando un bebé?, ¿será cesaría o parto normal?, "¿no te da miedo esa muñeca?, "oye, ¿esto es show? ¡Pregunta seria!", "ya me dio miedo", "cada vez más turbio", son algunos de los comentarios de los cibernautas.

