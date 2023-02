¡Un soldado caído! Alumno le declaró su amor a su profesora y ella lo rechazó: "Te voy a reprobar"

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el día de San Valentín, un menor le declaró su amor a su profesora en la puerta de su colegio. Sin embargo, pese a las flores y los regalos que le entregó, ella lo rechazó y le dijo que lo iba a "reprobar". Cabe señalar que, este momento, que fue grabado y difundido a través de las redes sociales, se volvió viral.

En el clip se observa al alumno emocionado con flores, chocolates y acompañado de sus amigos, quienes lo alientan a revelar su amor a la profesora y pedirle que sea "su novia".

Asimismo, se visualiza que uno de sus compañeros tiene una pancarta con la pregunta: "Maestra, ¿Quiere ser mi novia?". Es preciso indicar que, en la cartulina, el pequeño escribe de manera errónea la palabra: "novia".

Además, en el video se muestra cuando el pequeño se acerca a la profesora, quien recién salía del colegio, y le entrega un ramo de flores y los obsequios que compró para ella. La docente se alegra, recibe los regalos y lo abraza por el lindo gesto que tuvo. Sin embargo, al ver y leer lo que decía la pancarta, se asombró y le devolvió los regalos.

Los niños que lo acompañaron al pequeño a revelar sus sentimientos, le dijeron a la profesora: "di que sí". Sin embargo, la maestra le advirtió que si se trataba de una broma lo iba a reprobar. Enseguida, el niño le aseguró que lo que sentía por ella era "real". Al escuchar dicha declaración, la docente salió de la escena.

Los amigos del menor al ver la reacción de la profesora y la desilusión del pequeño, le presentaron a una niña de su edad, a quien terminó dando los obsequios que eran para la docente.

Luego de que el video sea publicado en las redes, los usuarios de Tik Tok comentaron al respecto: "Soldadito caído", "No pada nada", "Por qué cuando fui a la escuela las maestras no eran así", "si tuviera esas maestras en mis tiempos todavía estaría estudiando". "Quién no se enamoró de una maestra", "sin miedo al éxito".

Hasta el momento, el video del alumno que le declaró su amor a su profesora y le pidió ser su novia tiene más de 1 millón de reproducciones, más de 50 mil 'Me gusta' y más de 2 mil comentarios.