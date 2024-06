¿Debe pagar o no? Artista callejero se molesta porque conductor de transporte público le exige el pasaje

25/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En un incidente reciente, un artista callejero protagonizó una acalorada pelea con el conductor de un bus de transporte público en pleno centro de la ciudad. La disputa surgió cuando el chofer insistió en cobrarle el pasaje al músico, quien argumentaba que no debía pagarlo. La escena llamó la atención de varios cibernautas, generando un debate en redes sociales.

Polémica pelea en transporte público

Según se puede ver en las imágenes, el chofer del transporte público detuvo el vehículo y se acercó al artista callejero, quien se negó a pagar el pasaje mientras portaba su charango. " Sigue trabajando ", le instó el músico al conductor, desatando un tenso intercambio.

"¿Cuál es el problema?", pregunta el sujeto al conductor del autobús, y luego le asegura: "Te pago después". "Te lo estoy pidiendo por favor", insistió el conductor del autobús con mucha paciencia.

Reacción de los pasajeros

Mientras el debate se intensificaba, los pasajeros no permanecieron indiferentes. Inesperadamente, varios de ellos empezaron a pedir al conductor del transporte público que continúe con el trayecto, solicitando que ignore el incidente y prosiga el viaje. " Avance, por favor, avance ", le gritaron varias personas.

El usuario de TikTok @Eudofigueroa20 capturó el enfrentamiento en video, que se viralizó rápidamente alcanzando más de un millón de reproducciones. En la leyenda de la publicación escribió: "Como terminan por un pasaje".

Usuarios reaccionan en redes sociales

Como era de esperarse, el clip se hizo viral en TikTok y generó un debate entre las personas que creían que el cantante debía pagar el pasaje y los otros que lo defendían.

Algunos comentarios fueron: "Que suba al bus a trabajar cantando y tocando música por consiguiente se baja ya que terminó su arte pero quedarse sentado como un pasajero más ya no", "La verdad es que mucha gente quiere hacer lo que quiera y le llaman viveza", "Suben a cantar y siguen de largo hasta su casa", "No es obligación del chófer que lo lleve gratis", "La gente es cómplice de los q no pagan", "Por supuesto tiene que pagar su pasaje".

Este incidente, que tuvo lugar el año pasado en Lima, ha desatado una controversia en las redes sociales. Algunos apoyan la decisión del conductor de cobrar el pasaje al artista callejero, mientras que otros piensan que no es lo justo, argumentando que el músico depende de la caridad de las personas y no tiene los medios para pagar sus traslados.