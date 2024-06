Argentino desea que Perú logre llegar a la final de la Copa América: "Siempre hermanos"

25/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La Copa América ha generado que cientos de hinchas tengan sentimientos encontrados, como dos argentinos que no dudaron en expresar que les gustaría poder ver a la Selección Peruana de fútbol llegar a la gran final del evento deportivo por la hermandad de ambos países en el marco histórico.

Muchas personas aprovechan cada oportunidad que tienen para respaldar a sus equipos en cada uno de los partidos que enfrentan para lograr sumar puntos y lograr salir campeones de la Copa América.

Apoyan a Perú

En el material audiovisual, de solo 57 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker identificado como Ángelo Díaz se encuentra en los exteriores del Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia y entrevista a dos hinchas argentinos.

Ambas personas habían visto a su equipo enfrentarse a Canadá, que terminó en un contundente triunfo en la primera fecha del Grupo A, por lo cual, no podían ocultar su emoción. En ese momento Ángelo les pregunta qué selección les gustaría que su país se enfrente con ellos en la final.

"Me gustaría que Argentina y Perú lleguen a la final por un tema de sentimientos y otros que no tienen que ver con el fúbtol", se escucha decir al hombre, quien luce la camiseta albiceleste.

Por las Malvinas

Seguido a ello, su acompañante resalta que su respuesta se debe a un tema histórico, en referencia al apoyo de los peruanos en el conflicto de las Malvinas en 1982.

"Perú nos dio su apoyo en el tema de las Malvinas", remarcó de forma tajante y con una gran sonrisa. Además, no dudó en levantar su pulgar como forma de apoyo y mandar saludos a todos los peruanos.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos al saber que otros países dan su respaldo a la 'Blanquirroja' y aseguraron que ver un partido contra Argentina sería una final soñada.

"Si los argentinos no superan a las Malvinas yo tampoco superaré a mi ex", "los peruanos queremos mucho a nuestros hermanos argentinos", "hermandad sentimental", "Argentina y Perú somos pinkis", "siempre hermanos", "ese señor me llena de orgullo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hincha argentino, tras el triunfo de su país en la Copa América, señaló que le gustaría ver a la Selección Peruana llegar a una gran final del certamen deportivo.