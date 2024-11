"Dina, me das rabia": Perrito peruano se vuelve viral con mensaje crítico en contra de la presidenta

25/11/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La presidenta Dina Boluarte hace una días declaró que con 10 soles alcanzaba para preparar "sopa, segundo y postre"; hecho que no pasó desapercibido y generó la indignación y enojo de los peruanos. Tales palabras parecen haber escalado tanto que incluso las mascotas han decidido darle una respuesta a la mandataria a través de divertido video.

"Dina me das rabia"

A través de Facebook se difundió un video donde un perrito peruano traía consigo dos mensajes adheridos a su cuerpo. Al ritmo de la canción viral "Sí soy", el can aparece miccionando una llanta de carro para posteriormente mostrar las dos frases que portaba: "10 soles no alcanza" y "Dina me enfermas". En redes se ha tomado con mucho humor y apoyo hacia la indignación de la mascota.

El video se encuentra en la página de Facebook de Creatica Media Ica. Lo cual indica que la declaraciones de Dina Boluarte no han calzado nada bien en ningún rincón del Perú. Un video de lo más peruano que podrías encontrar; desde un animal nacional, una queja social y música de fondo netamente peruano.

El protagonista del video es un Peruvian Inca Orchid, o mejor conocido como Perro sin pelo del Perú. La raza es súper popular por su notable característica de no poseer vello en la mayor parte de su cuerpo. Además de haber ser reconocido oficialmente como Patrimonio del Perú.

Dina Boluarte y su reflexión

El pasado viernes, la mandataria lanzó unas palabras durante una actividad destinada a reconocer el esfuerzo que se realiza en las ollas comunes. Fue allí donde expuso y resaltó la capacidad de las mujeres peruanas de poder ingeniárselas para llegar a preparar un almuerzo compuesto por entrada, segundo y hasta postre, con tan solo 10 soles.

Tras ello, las lideresas de las ollas comunes mostraron igualmente su desconcierto y molestia, pues aseguraban que la presidenta vivía fuera de la realidad peruana. Las palabras tampoco cayeron en el mejor momento, pues la inseguridad alimentaria y el alza de precios en insumos es un problema que ha afectado a las zonas más vulnerables del Perú.

Es así como la creatividad, incluso para momentos no tan agradables, siempre salen a relucir en Perú. El video del perrito reclamándole a Dina Boluarte junta mucho del humor peruano, el cual aprovecha los momentos menos pensados para buscar sacar sonrisas aun en contextos poco agradables. Unas declaraciones que daran qué hablar los próximos días.