"El vendedor era de Alianza": joven compra mochila de la 'U' a un ambulante y se percató de un peculiar detalle

Adquirir productos a un vendedor ambulante puede hacer que te lleves múltiples sorpresas. Eso lo conocen todos, pero muchos pasan de largo esto y realizan compras con ellos de todas formas, como un hincha de la 'U', que adquirió una mochila del club de sus amores, pero esta traía un peculiar detalle.

El producto despertó la reacción de miles de personas, que incluso alegaron que el vendedor era de Alianza Lima, equipo rival de Universitario.

En el video, publicado por el usuario @erickdioc, se aprecia a un joven que ingresa a una oficina para trabajar en un día habitual, y se muestra sumamente contento con la mochila, que muestra el escudo del equipo por el cual hincha.

Sin embargo, uno de sus compañeros se percató de un grave error, debido a que en ves de tener el nombre original del club, la mochila decía "Universitorio de Deportes", haciendo estallar en risas a la sala de trabajo.

La reacción de miles de usuarios no se hizo esperar, y algunos incluso se atrevieron a señalar al vendedor ambulante como hincha del club blanquiazul. Otros, prefirieron consultar el lugar de compra de la mochila para adquirirla, y otros simplemente se burlaron de la situación.

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, reveló que conversó con José Sabogal tras el apagón de Matute en la final entre los 'cremas' y Alianza Lima.

En entrevista con el programa "Más allá del Portal", el directivo 'merengue' apuntó que quedó muy fastidiado por la dirección de los dirigentes 'blanquiazules', por lo que no dudó en escribirle a José Sabogal para expresarle su malestar por lo ocurrido y le aseguró que le dejó en visto.

"Yo le escribí directamente a José Sabogal. Yo no tengo ninguna comunicación con los dirigentes porque me han demostrado en el trayecto que no son personas confiables. Con José Sabogal si tuve comunicación. Le dije que bajo lo que hicieron, de muy mal gusto, pero tu tienes poco tiempo en esto del fútbol, ya vas a aprender. No me respondió, me dejó en visto", declaró.