¿La 'U' sí quiso jugadores de Cristal? Joel Raffo responde a Jean Ferrari con contundente mensaje

Rompió su silencio. El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, no se quedó callado luego de que Jean Ferrari asegurara que Universitario de Deportes no quiso ningún jugador 'celeste' y le mandó un contundente mensaje.

Las palabras del directivo 'rimense' tuvieron lugar este miércoles 13 de diciembre, después de las declaraciones del representante 'crema' sobre el supuesto interés de la 'U' en futbolistas del equipo bajopontino.

Al respecto, Joel Raffo indicó que Jean Ferrari estaría cambiando su estrategia, ya que sí tendrían pruebas de que Universitario de Deportes no solo tuvo intención de hacerse de los servicios de Yoshimar Yotún, sino también de otros jugadores 'celestes'.

En esa misma línea, el presidente de Sporting Cristal restó importancia a las palabras que tuvo el administrador de Universitario de Deportes y afirmó que todas sus declaraciones no han logrado impactar en la institución 'rimense'.

Como se recuerda, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió al supuesto interés 'merengue' en comprar a jugadores de Sporting Cristal y descartó que eso haya sido cierto tras la renovación de Yoshimar Yotún.

"Es mentira. Nosotros no hemos ido por ninguno de sus jugadores. Yo calculo que, claro, como no está teniendo buena relación con su hinchada, quiere mandar mensajes como para que le compre. No tiene lógica que diga no pudimos con tal y con tal. No es que no pudimos, es que no quisimos. Ya nos divertimos, ahora estamos en otra cosa", declaró.