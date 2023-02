18/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que el trabajo de los recolectores de basura es muy complejo, más aún quienes laboran en la jornada nocturna. En ese sentido, una mujer quiso reconocer su importante tarea en la sociedad, brindándoles un plato de comida, cuando desempeñaban sus quehaceres en medio de la noche.

La escena compartida en TikTok, exhibió a una joven con una bolsa de alimentos acercándose a los recolectores, quienes en ese momento estaban subiendo los desperdicios amontonados en parte de la pista.

Seguido de ello, la fémina llamó a los trabajadores en varias oportunidades hasta que lograron escuchar su voz. Los laboriosos preguntaron a la señorita si necesitaba algo, a lo que ella mencionó "quiero regalarles comidita".

Posteriormente, los sorprendidos sujetos recibieron el alimento de la mujer, un poco nerviosos. Culminada la entrega de los platillos y bebidas, la mujer procedió a regresar a su vehículo, mientras los recolectores agradecieron por el detalle recibido.

Tras unos pequeños "saltitos" la fémina estaba por enrumbarse a otro lugar, cuando detectó a una anciana, recicladora de plásticos, cerca de la zona. Por consiguiente, aplicó acciones como las anteriormente referidas.

Numéricamente, el corto divulgado en la cuenta "@tomaccion" tiene, por el momento, más de 211 mil visualizaciones, 13 mil likes, 679 comentarios y más de 120 compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Buen gesto señorita y que la vida te lo multiplique", "¡Qué buen gesto! Me sumaré", "Gracias guerrera por el gran gesto que tienes", "Tuviste un gran gesto y tienes un gran corazón", "Es lo más hermoso que veré hoy", "Me encantó lo que hiciste", "Más personas así en el mundo", "Hermoso gesto", "Me hiciste llorar", "Estos contenidos merecen muchos likes", "Ellos recién almuerzan cuando termina su jornada", "Alegraste la noche a esas personas, siéntete orgullosa de ti misma".

