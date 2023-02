16/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los peruanos estamos habituados a comer deliciosos platos diariamente, ya que nuestra gastronomía nacional lo permite. Por ello, cuando algún compatriota migra a otro país, lo siguiente que extraña después de su familia, son las comidas típicas y tradicionales. En ese sentido, el reciente caso engloba a un pequeño que lloró de felicidad al encontrar un restaurante peruano en el exterior.

En el video de TikTok, se percibió al menor leyendo, entre lágrimas, la extensa carta con los menús a disposición de los clientes. Por su lado, sus presuntos familiares se reían por la exagerada emoción del infante, que narraba todas las alternativas para degustar esa tarde.

"Ceviche de pescado, arroz con mariscos, lomo saltado, filete de pescado con lomo saltado, bien barato, bien barato. También hay ceviche mixto", dijo el niño en el video viral.

En esa línea, el corto tiene como título "Peruanos en el extranjero", y fue compartido hace algunos días en la red social china. A detalle, el contenido tuvo mucha repercusión entre aquellos peruanos migrantes a otros países, que sufren el cambio alimenticio.

Por otra parte, se desconoce el lugar donde habita el menor actualmente; puesto que la cuenta "@alanisez98", no precisa la información en ningún momento. Asimismo, la encargada de filmar al menor sería su hermana mayor, que ostenta una considerable lista de seguidores en redes sociales.

En ese sentido, el corto de Alanis Espinoza Zambrano tiene, por el momento, más de 1,1 millones de visualizaciones, 154 mil likes, 2351 comentarios y más de 13 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Yo también me emociono al encontrar mi pollito a la brasa", "Soy yo", "Confirmo, cuando me fui a Colombia casi me muero de hambre", "Me ha pasado", "Lastimosamente, no sabe igual como en Perú", "Lo entiendo perfectamente", "Yo lloré tras comer mi mazamorra morada después de años".

