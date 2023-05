"Eso Tilín": Mark Vito es comparado con Jean Claude Van Damme

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito causó, una vez más, el revuelo en las redes sociales desde que se mostró activo en su cuenta de TikTok. Esta vez respondió a una de sus seguidoras quien le señaló que tenía un gran parecido con el actor de Hollywood, Jean Claude Van Damme, debido a su reciente cambio físico y mantener una dieta balanceada.

Ante ello, Mark Vito decidió responderle al tratar de imitar los pasos famosos que realizó el actor en una de sus películas para que los demás puedan decidir si lo que señaló su seguidora era verdad o no.

"Expectativa vs. Realidad"

En uno de sus videos publicados en su cuenta, Mark Vito colocó: "Bueno, intenté", al indicar que hizo su mayor intento por realizar el baile que aparece en la producción cinematográfica de "Kickboxer" de 1989. El breve material audiovisual logró acumular más de 600 mil vistas y más de 31 mil comentarios.

Con una playera negra y un pantalón, Mark Vito con todo el ritmo y actitud imita el baile de la escena cinematográfica para complacer a todos sus seguidores que no dudan en comentar cada uno de los videos que comparte en sus redes sociales.

¿Qué dijeron sus seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó varios comentarios de personas no dudaron en felicitarlo por su dedicación y esfuerzo, y algunos incluso han señalado que este cambio de estilo de vida podría ser una forma de superar su separación de Keiko Fujimori. Por otro lado, algunos indicaron que no existía 'punto de comparación' entre él y el famoso actor.

"Eso Tilín", "bravo", "hemos creado un tiktokero", "este señor tenía su chispa, vivía apagado bajo la sombra de su esposa", "gran actitud, Mark", "expectativa vs Realidad", "qué bueno es ver cuando pueden ser ellos mismos", "más swing tú puedes mano, tú puedes sin miedo al éxito papu", "jajajaja no hay nada que hacer que el estar soltero sin ser la sombra de nadie te hizo bien", "Markvito te sale muy bien esos pactos de van Dan", "ni uno menos", "me sorprende lo talentoso que eres y ps decirte que te ganaste el cariño de muchas personas y me incluyo", "mi Van Dan es mi Van Dan, no hay punto de comparación", "Jean Claude Mark Damme, jajaja buena referencia", fueron algunas de las principales reacciones de sus seguidores en TikTok.