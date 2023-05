"Este título es tuyo, gracias por tanto": Joven dedicó emotivas palabras a su papá

El logro profesional es una alegría que nos gustaría compartir con nuestros seres más queridos, en especial con la persona que siempre nos apoyó a nunca rendirnos. Es así, como un joven colombiano decidió celebrar junto a su padre su título universitario.

En la publicación realizada en Twitter, Alexis Castillo, un joven colombiano, señala que se graduó en la Institución Universitaria Americana en Barranquilla y obtuvo una mención de honor. A pesar de que su padre no pudo asistir a su ceremonia de graduación decidió ir hacia él a su centro de trabajo.

"Aquí en este negocio fue como yo me hice y mi papá me pagó mi carrera de abogado, por eso vengo muy orgulloso a tomarme una foto con él y a decirle que este título también es suyo", dijo el recién graduado estando al lado de su padre y frente a una transeúnte que lo felicitó tras escuchar sus palabras.

Según contó el joven, su padre siempre buscó la forma de llevar un dinero extra a casa para poder apoyarlo a solventar sus gastos universitarios y no solo eso, sino que le dio su apoyo moral. Indicó que su progenitor trabajó como vendedor de lentes y, gracias al dinero que ganaba, le costeó los estudios a su hijo.

"Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero tras recibir este título profesional es el de mi papá. Gracias papi por darme amor y por confiar tanto en mí. (...) Lo amo mucho, es mi compañero fiel. Me llevó y me sacó del mercado, siempre me ha dicho que puedo llegar más lejos de lo que me he propuesto", comentó el joven emocionado y agradecido por todo el apoyo recibido por su progenitor.