"Gracias por no abandonarme nunca": Joven agradeció a sus padres durante su graduación

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El cumplir una meta profesional es un logro tanto para los jóvenes y para las personas que estuvieron siempre con ellos apoyándolos y motivándolos a nunca rendirse. Por ello, el video publicado en a plataforma de TikTok con la cuenta de @Paulaa0816, conmocionó todas las redes sociales por las emotivas palabras de una joven hacia sus padres en su ceremonia de graduación.

"Este logro no sería posible sin ustedes"

En el material audiovisual se ve cómo Paula Ximena Triviño, una joven colombiana, se encuentra emocionada por el día de su graduación, un símbolo que logró una de sus metas en su vida profesional, pero no quiso celebrarlo sola, sino al lado de sus padres, a quienes les agradeció estar siempre con ella, en los buenos y malos momentos.

Conmovida por recibir su título universitario como periodista, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia, decidió entregárselo a su mamá, así como el birrete, mientras que a su papá le dio la esclavina en el cuello, señalando que ellos son los verdaderos protagonistas del momento, ya que sin sus constantes apoyos durante los años de su carrera profesional, nada hubiese sido posible.

"Lo hicimos juntos. Ver sus caritas, compensa todo lo que fue este largo camino. ¡Gracias por no abandonarme nunca! Y a la vida gracias por regalarme la alegría de vivir este momento junto a ustedes. Los amo", fue el emotivo mensaje que dejó la joven en la descripción del corto video.

"Eres una gran al hija al reconocer el esfuerzo de tus padres": reacciones al video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto de la joven hacia su padre durante su graduación universitaria.

"No puedo creer lo bello que se ven. Es un honor que tus padres hayan asistido; los míos no están conmigo para poder festejarlo ciertamente", "es increíble cómo el amor por los padres nos hacen grandes... qué gran momento que deja muchas enseñanzas", "este video me hizo un nudo en la garganta, felicidades", "espero algún día ser orgullo para mis padres, y ser ese ser humano que ellos esperan que sea", "me emociona, vivimos sacrificándonos para que nuestra hija pueda tener su título", "estos seremos mi esposo, mi madre y yo en nombre de Dios", "la gratitud y el amor es la base de la grandeza", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.