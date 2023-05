"Abrazos que valen oro. Los extrañé": Estudiante de la PNP vive emotivo reencuentro con sus padres

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias emotivas e inspiradoras protagonizadas por personas que sacrifican su vida por garantizar la seguridad de la ciudadanía, tanto militares como policías. Es así como un video publicado por la cuenta de @kevinn.290 emocionó a todos por mostrar un emotivo reencuentro entre un hijo y sus padres.

El joven aconsejó valorar siempre a sus padres

En el material audiovisual se ve a una gran multitud y al costado una fila de jóvenes estudiantes bien vestidos y con la cabeza rapada, aplaudiendo mientras uno de ellos se acerca trotando a paso firme hacia sus familiares.

Una vez cerca, el joven estudiante de PNP, se detiene y en un solo sitio comienza a brindar un mensaje para luego romper 'fila' y hacer lo que tanto ha deseado: ¡dar un gran abrazo a sus padres, a quienes no veía desde hace meses!

La escena grabada por su hermana, plasmó el momento en que, a pesar de que el joven trataba de mantenerse fuerte, no lo logró, comenzó a llorar al abrazar a su papá y luego a su mamá. ¡Fueron días difíciles para él al estar alejado de su familia por tanto tiempo!

"Haz que se sientan orgullosos de ti": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó tendencia, así como cientos de reacciones y miles de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la tierna escena protagonizada por el joven estudiante de policía junto a sus padres. Asimismo, valoraron el esfuerzo del chico por cumplir su meta profesional y tratar de hacer que sus papás se sientan orgullosos de él.

"Pasé dos meses sin ver a mi esposo y cuando se presentó con el uniforme me sentí muy orgullosa", "se me caen las lágrimas", "qué orgullo, esos abrazos valen oro", "esas lágrimas son por recordar lo mucho que le costó llegar a su meta, llorar por extraños es mi pasión", "pasé dos meses sin ver a mi esposo ni comunicarme con él y cuando se me presentó con el uniforme me sentí tan orgullosa de él", "él no llora si no se siente orgulloso para él y su familia son datos psicológicos y pues le deseo bendiciones y éxitos a ese muchacho", "uno realmente se deshace en los brazos de papá y mamá cuando estamos lejos de ellos entendemos realmente el valor que tienen cada uno bendiciones", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.