"Estoy agradecida por todo su apoyo": Joven dedicó emotivo mensaje a su abuelo en su graduación

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la graduación profesional es uno de los momentos más importante de los jóvenes que anhelaban obtener un título universitario. Horas de estudios, esfuerzo también tienen a otras personas detrás que los apoyaron a no rendirse nunca. Es así como un video publicado por una joven de Brasil, en Instagram emocionó a todos sus seguidores.

"Sueña, no importa tus condiciones, no importa quién seas"

En el material audiovisual se ve a una joven de Pernambuco, junto a su abuelito, quien trabajaba como barrendero para poder ayudar con los gastos de su casa y los estudios de su nieta.

En la publicación la joven graduada de la carrera de odontología señaló que si no fuera por su abuelito no hubiese logrado cumplir su sueño profesional. Por ello, en vez de salir a una fiesta de graduación decidió organizar una emotiva sesión de fotos junto a la persona que estuvo ayudándola a pagar la mensualidad de su carrera y dando todo su apoyo para no darse por vencida.

"Mi abuelo es barrendero de profesión, pero se jubiló por tiempo de trabajo. Sus trabajos ocasionales, trabajando en la feria, surgieron por las demandas para apoyarnos. (...) Se lo debo todo, continúa. Venía a verme a las ferias de ciencias con el mayor orgullo", contó la joven.

Asimismo, contó que aparte de su trabajo como barrendero realizó otras actividades extras para conseguir dinero para ayudar en casa. Además, señaló que su abuelito siempre se mostraba orgulloso de los logros de su nieta y no dudaba en presumirla delante de sus amigos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a la publicación en Instagram?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente viral en distintos medios de comunicación y redes sociales, donde las personas no dudaron en expresar la admiración que sentían por la joven al ser agradecida con su abuelito que siempre la apoyó económicamente y moralmente en sus estudios.

"Felicitaciones para ambos", "muy lindos los dos", "te deseo que los éxitos continúen", "me da mucho gusto que reconozcas el esfuerzo de su abuelito", "he llorado al leer la publicación que le dedicaste a tu abuelo", "me alegra mucho por ti y por tu abuelo", "estoy emocionado aquí... porque yo también soy estudiante de odontología, no vengo de padres ricos... vengo de padres trabajadores que hacen lo que pueden para ayudarme en estos largos 5 años de universidad. ¡Solo aquellos que pasan por este proceso saben lo emocionante que es cada logro!", fueron las principales reacciones de los seguidores en Instagram.