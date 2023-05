"Nunca es tarde para seguir aprendiendo": Hombre de 86 años se graduó como abogado

Internet nos muestra distintas historias conmovedoras e inspiradoras. Esta vez, el protagonista es Julio, quien a sus 86 años de edad, logró graduarse de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Según la publicación realizada en Twitter por Verónica Otero, docente la institución universitaria desde hace 12 años, todos los compañeros de Julio decidieron organizar una fiesta sorpresa para homenajearlo y aplaudir todo su esfuerzo por nunca darse por vencido de obtener una carrera universitaria.

"Julio, alumno de 86 años, finalmente se recibió de abogado con mi materia de CPO. Me dijo que nadie le iba a organizar una fiesta de egreso, así que con los chicos de reales se la hicimos", comentó la profesora en redes sociales.

Según comentó, Julio nació en el campo y se prometió estudiar una vez que se mudó a la ciudad. Sin embargo no había tenido una buena educación en su niñez y no quería ser motivo de burla.

El nuevo abogado, Julio no dudó en aprovechar el momento para agradecer a su profesora por la paciencia que tuvo con él durante sus clases, y a sus compañeros por siempre apoyarlo con sus dudas.

"Siempre hay que cumplir los sueños. Recomiendo estudiar siempre, te abre la cabeza. Estudiar es luz. Me ayudó a comprender muchas cosas de mi vida. Estoy muy agradecido de todos los mensajes que me llegaron y toda la gente que me felicitó", acotó el hombre de 86 años.